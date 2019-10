De Tribune: "Dominantie die we behalve van Mathieu en Wout zelden gezien hebben de laatste jaren"

In deze aflevering hoort u ook:

De dominantie van Eli Iserbyt had zelfs Michel Wuyts niet zien aankomen. “Niet in die mate. Maar anderzijds, als je dat wat laat doorzakken, dan besef je: "Dit is logisch". Deze jongen is wereldkampioen geweest bij de juniores en twee keer bij de beloften. Dan is dat maar logisch dat hij de maat neemt van Toon Aerts, want die heeft dat nooit gekund bij de jongeren."

"Het is altijd mooi als je ziet dat de klasse zich doortrekt en als die klasse gefineerd wordt." Michel Wuyts alludeert op de fysieke scherpte van Iserbyt: "Er liggen koorden op die kuiten en volgens hemzelf is zijn VO2 max nog gestegen is. Dan denk ik dat hij per kilogram lichaamsgewicht een enorm wattage verzet. Dan bepaalt hij zelf waar hij wegrijdt zoals hij gisteren in Gavere illustreerde."

Tomas Van Den Spiegel ziet de opmars van Iserbyt graag gebeuren zeker met het oog op de hervorming van de Wereldbeker. “Absoluut! Eli heeft ook heel wat persoonlijkheid, hij is een heel slimme jongen en heeft geen schrik om zijn gedacht te zeggen. Hij is nog altijd maar 22 en misschien zijn we vorig jaar iets te streng voor hem geweest gezien het hoge verwachtingspatroon dat we hadden na alles wat hij gepresteerd had bij de jeugd.”