Analyse: Geslaagde ingreep met resultaatbepalende gevolgen bij OHL

Wanneer je elkaar als ploeg zo regelmatig bekampt als in de Proximus League, ken je de sterktes en zwaktes van elkaar nog beter. Dus probeer je met kleine ingrepen de tegenstander toch te verrassen en in te spelen op eigen sterktes en mogelijke zwaktes bij de tegenstrever.

En dat deed OH Leuven op een goeie manier: Euvrard koos ervoor om Aguemon vanaf de linkerflank te laten acteren in plaats van zijn gebruikelijke rol op de andere kant. Een geslaagd detail, want met resultaatbepalende gevolgen: het was twee keer Aguemon die vanaf die linkerkant de perfecte assist afleverde naar de eerste zone voor de kopbalgoals van Sowa en Henry.

Westerlo-coach Bob Peeters zal 'not amused' zijn bij het zien van hoeveel vrijheid Aguemon kreeg om de bal voor te brengen, geen van beide Westerlo-spelers stapte op die fase uit om de voorzet eruit te halen. Sowa wachtte tot het perfecte moment om de ruimte in te duiken en de bal binnen te koppen.

De 2-0 is een eigenlijk een nette kopie van de eerste : Aguemon kapte na een actie terug naar zijn rechtervoet en bracht de bal opnieuw perfect voor naar de eerste zone, waar Henry als specialist wel raad mee wist : na een heel slimme loopbeweging kon hij voor zijn verdediger vrij binnenkoppen.

Alsof ze niet gewaarschuwd waren bij de Kemphanen: ondanks 2 Westerlo-spelers rond de bal, geen goede druk op de bal en Aguemon kon met zijn rechtervoet zijn tweede assist optekenen. Een tactische zet die OHL in deze topper de volle buit opleverde,

waardoor het nu echt alles in eigen hand heeft om de eersteperiodetitel binnen te halen.