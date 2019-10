Conor McGregor keert zijn kar en maakt na 9 maanden zijn comeback

McGregor kondigde eind maart aan dat hij de Mixed Martial Art (MMA) voor bekeken hield. Hij deed dat met een verrassende tweet, want weinigen zagen het afscheid aankomen.

Het nieuws werd door trouwe volgers van de MMA toch met wat scepsis onthaald, aangezien het al het tweede aangekondigde pensioen van McGregor was. De Ier had in april 2016 al eens hetzelfde nieuws de wereld ingestuurd.

En jawel, ook nu keert McGregor zijn kar. Op 18 januari 2020 maakt hij opnieuw zijn opwachting als kooivechter.

"Die datum staat vast. Wie mijn tegenstander wordt, interesseert me niet. Ik heb 66 dagen om weer volledig in het MMA-regime te geraken. Structuur is het recept voor succes, ook voor biljardairs: hard trainen en geen alcohol", zegt McGregor.