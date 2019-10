"Op lange termijn lijkt buitenlandse investeerder onvermijdelijk bij KVO"

"Er was al ongerustheid na de nederlagen tegen Waasland-Beveren en Eupen, maar nu maken we ons toch wat meer zorgen", zegt Martin Heylen, supporter en ambassadeur van de club.

"In de veertig jaar dat ik supporter ben geweest, was KVO nooit een stabiele eersteklasser. Vandaag is ze dat wel", zei Marc Coucke bij zijn afscheid van KV Oostende. Maar nog geen twee jaar na zijn vertrek naar Anderlecht blijkt de kustploeg toch niet zo stabiel te zijn.

"Mooie momenten met Coucke pakken ze ons nooit meer af"

"Maar anderen herinneren zich nog hoeveel plezier we hebben beleefd met Coucke. Dat pakken ze ons nooit meer af. Ik vond deze week nog het Europese ticket van Marseille-Oostende terug in een oude jas. Ineens kwam het allemaal terug: wat een toppen zijn dat geweest."

Wijzen de supporters met een beschuldigende vinger naar Coucke? "Er zijn twee stromingen", zegt Heylen. "Sommige supporters zeggen dat Coucke ons in het verderf heeft gestort. Dat we nu met de gebakken peren zitten is volgens hen zijn schuld en met zijn overstap naar Anderlecht heeft hij het bij een groot deel van de KVO-supporters verkorven."

"Iedereen wist dat het een tijdelijke oplossing was"

KVO-voorzitter Franck Dierckens heeft ondertussen gesprekken aangeknoopt met de grootste schuldeisers en hij maakt er geen geheim van: "Nieuwe investeerders zijn meer dan welkom". "We moeten ons niet stoerder voordoen dan we zijn, in het hedendaagse profvoetbal is vers kapitaal altijd welgekomen. Maar we gaan ook niet zomaar met om het even wie in zee."

"Voor de identiteit van de club zou ik willen dat Oostende in West-Vlaamse handen blijft", zegt Heylen. "Peter Callant heeft de ploeg bij de overname van Coucke in West-Vlaanderen verankerd. Franck Dierckens heeft die West-Vlaamse identiteit kunnen voortzetten, maar iedereen wist dat het een tijdelijke oplossing was."

"Op lange termijn heb je in het Belgische voetbal een groter kapitaal nodig en bij wie kom je dan uit? Een buitenlandse investeerder. Kijk maar naar Eupen, STVV, Moeskroen en Cercle. Maar of het nu Japanners, Chinezen of een traditieclub zijn, het wordt heel belangrijk om de Oostendse identiteit te bewaren. Dat moet bij een overname ingepeperd worden."

"Je moet het gevoel blijven hebben dat je naar een West-Vlaamse club gaat. Voor het sociale bindweefsel voor een stad als Oostende is deze voetbalclub van onschatbare waarde. Kijk maar naar hoeveel kinderen - jongens en meisjes, ongeacht hun talent - op woensdagmiddag op de oefenterreinen staan. Je kan dat niet overschatten. Alleen daarvoor al zou het een ramp zijn, mocht deze club ooit ophouden te bestaan."