Nederlander Rutger Smith is de nieuwe topsportcoördinator van de VAL

"Samen met de andere kwaliteitsmanagers, die ik inmiddels goed heb leren kennen, zullen we de tijd nemen om een doordacht topsportbeleid op langere termijn uit te stippelen, waarachter zich zo veel mogelijk Vlaamse topatleten en hun trainers kunnen scharen."

"Ik besef dat een beleid voeren niet zo eenvoudig zal worden, zeker omdat we vandaag al heel dicht bij de Spelen van Tokio staan."

"Maar in deze nieuwe functie zal ik verder moeten kijken dan het werpen alleen", zegt Smith.

Smith woont al een tijdje in Gent en draaide het afgelopen jaar al mee als kwaliteitsmanager werpen onder Max De Vylder.

Rutger Smith is een voormalige discuswerper en kogelstoter. Met persoonlijke records van 21m62 (kogel) en 67m77 (discus) was hij een wereldtopper.

"Geloof in mooie toekomst"

Het kleine Vlaanderen zit ingebed in allerlei complexe nationale sportstructuren.



Smith: "Tot dat besef ben ik inmiddels ook al gekomen, maar mijn collega’s hebben me het afgelopen jaar wel een snelcursus Belgische sportstructuur gegeven."



"Toegegeven, dat is allemaal niet evident, maar het schrikt mij zeker niet af en ik kijk er naar uit om het Vlaamse atletiekschip zo goed mogelijk richting volgende

internationale kampioenschapshavens te laten varen."



"Dat ga ik zeker niet alleen doen: de technische directie is veel meer dan een

topsportcoördinator alleen. Ik geloof alvast in een mooie toekomst voor onze sport in Vlaanderen."