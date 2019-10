Vandenbempt: "Mag contract van scheidsrechtersbaas gaan inkijken"

Het contract van scheidsrechtersbaas David Elleray kwam ook maandagavond in Extra Time ter sprake. Peter Vandenbempt zal weldra voor opheldering kunnen zorgen. Wesley Sonck had dan weer lof voor twee aanvallers: de Nigeriaanse Jan Koller en een Poolse doelpuntenmachine.

Er was de afgelopen week heel wat te doen over het vermeende salaris van scheidsrechtersbaas David Elleray. Die zou naar verluidt jaarlijks zo'n 300.000 euro opstrijken, al werd dat vorige week door de Brit zelf ontkend. Peter Vandenbempt zal binnenkort klaarheid kunnen scheppen, vertelde hij maandag in Extra Time. "Dat bedrag van 300.000 euro is ons verteld. Dat komt uit de voetbalbond en uit de Pro League. Maandag heeft een hooggeplaatste bij de bond mij gebeld en me uitgenodigd om het contract te komen inkijken. Dan kan ik met mijn eigen ogen vaststellen dat het niet klopt. Ik zal op die uitnodiging ingaan", zegt Vandenbempt. "Ik heb gezegd dat ik niet zal vertellen hoeveel het dan wel is." Arnar Vidarsson is niet enthousiast over Elleray. "Ik vraag me af wat de meerwaarde is van zo iemand uit het buitenland te halen. Hoe lang is het geleden dat hij gefloten heeft? Tien jaar? Hij heeft ook nooit gefloten met de VAR." Vandenbempt: "Neen, maar hij heeft natuurlijk wel expertise die wij misschien wel missen. Dat is ook het probleem binnen de scheidsrechterswereld. Je hebt duidelijk twee kampen en voor buitenstaanders is het wel een beetje een probleem om te zien wat er precies aan de hand is."

Sonck: "Onuachu doet me soms denken aan Jan Koller"

Paul Onuachu is het breekijzer in de aanval van Racing Genk. Wesley Sonck zag de Nigeriaan sterk invallen tegen Standard. "Ik vind hem wel een extra wapen. Hij doet me soms denken aan Jan Koller", refereert Sonck aan de voormalige Tsjechische aanvaller, die het mooie weer maakte bij Lokeren, Anderlecht en Dortmund. "Onuachu is een constante dreiging in de zestien en trekt ook voetballend zijn plan. Hij is 2,02 meter en heeft toch geen onaardige voeten. Met hem kun je sneller een bal vanaf de flank geven en hij staat altijd op de goeie plek." "Misschien is het wel een optie om eens met twee spitsen te spelen, want er zijn een paar jongens bij Genk die ik absoluut ondermaats vind. Bongonda is onherkenbaar en ik vraag me ook af wat Hagi extra brengt."

"Het geheim van Lewandowski? Hij eet zijn maaltijd omgekeerd"