Zidane: "Natuurlijk trek ik mij al die geruchten over mijn job aan"

De geruchten over een ontslag van Zinédine Zidane bij Real Madrid zijn weer aangezwollen na de 1-0-nederlaag op Mallorca. Het was dan ook een belangrijk gespreksonderwerp op de persconferentie voor de match tegen Galatasaray.

"Ik zal niet zeggen dat ik het mij allemaal niet aantrek. Natuurlijk houdt het mij bezig. Maar het enige wat ik kan doen is positief denken."

Zidane denkt niet dat hij veel extra krediet heeft omdat hij eerder al 3 keer de Champions League won als Real-coach. "In het voetbal vergeten ze snel wat je in het verleden hebt gedaan. Wat je nu doet, is van tel."