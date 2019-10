Bild: "Sancho te laat terug van Engeland: 100.000 euro boete"

Dortmund-coach liet Sancho vorige zaterdag uit de selectie voor de topper tegen Gladbach, die Witsel en co. met 1-0 wonnen. Dat was ook een disciplinaire maatregel.

De Duitse club wou vandaag geen commentaar geven op de hoogte van de boete. Sportief directeur Michael Zorc had bij tv-zender Sky eerder wel gereageerd. "Jadon is snel opgegroeid en tast zo af en toe nog eens de grenzen van het toelaatbare af. Dan komen wij in beeld om die grenzen opnieuw duidelijk af te bakenen."

Zorc bevestigde dat de interne schorsing maar voor 1 duel gold. "Wij verwachten dat hij woensdag op bezoek bij Inter opnieuw zal spelen."

Sancho maakte in de zomer van 2017 de overstap van de jeugd van Manchester City naar Borussia Dortmund. In Duitsland ontpopte hij zich al snel tot een revelatie. Hij kwam bij Dortmund tot dusver tot 18 goals en 30 assists in 66 officiële duels. Sancho speelde intussen ook al 10 interlands (2 goals) voor Engeland. Zo kwam hij de afgelopen weken in actie bij de 2-1-nederlaag op Tsjechië en bij de 0-6 in Bulgarije.