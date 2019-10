Clement: "Normaal ben je blij met 1 mirakel per seizoen, wij willen meer"

"Het mooie is: dit is een van de 4 matchen dit seizoen waar we alles te winnen en niets te verliezen hebben. Net zoals op Real. Normaal gezien ben je al tevreden met 1 mirakel per seizoen, maar wij willen steeds meer."

"De verwachtingen van de buitenwereld kunnen niet hoger zijn dan onze eigen verwachtingen", zegt Club-coach Philippe Clement op de traditionele persconferentie aan de vooravond. "Maar PSG is wel nog een stap hoger dan Real Madrid. Dat hebben ze bewezen in hun onderling duel. 1 punt is een stunt, 3 punten een mirakel."

"Vormer vervangen is uitdaging voor de groep"

Een extra probleem voor Club Brugge is dat het de geschorste Ruud Vormer zal moeten vervangen. "Ik spreek niet graag over problemen, wel over oplossingen", zegt Clement. "We moeten niet alleen onze aanvoerder, maar ook onze aanjager op het middenveld vervangen. Dat is een uitdaging voor de groep."

"Balanta zou dat kunnen doen, maar hij traint nog maar net mee. Het is aan de medische staf om te bepalen of hij inzetbaar is, niet aan mij. Diagne zit niet in de kern, omdat ik te weinig van hem gezien heb de voorbije dagen."