De Ketele na mini-opstootje: "Ik heb respect voor alle sporters"

"Het ging me totaal niet over het kunnen van de zwemmers, ik heb respect voor alle sporters"

Kenny De Ketele probeert in Apeldoorn zijn Europese titel in de ploegenkoers te verdedigen samen met Robbe Ghys. Wat verwacht hij van de tegenstand? "We hebben de inschrijvingslijst nog niet gezien, dus ik heb nog geen idee wat ik kan verwachten van de tegenstand", vertelt De Ketele bij Sporza. "Maar ik ga er wel vanuit dat de meeste landen hun grote namen wel zullen inzenden, enkel Roger Kluge, de huidige wereldkampioen, ontbreekt."

"Of alles naast goud een verlies is? Neen, dat denk ik niet. We hebben nu 2 kampioenschappen samen gereden. Het Europees- en wereldkampioenschap. We hebben 2 keer podium gehaald, maar ik ben me ervan bewust dat we niet telkens op het podium zullen eindigen. Maar de conditie is er, alles moet mogelijk zijn."

De Ketele trapte zopas nog op de tenen van de zwemwereld met een uitspraak over de olympische selectiecriteria. Op Twitter excuseerde hij zich al. Bij Sporza gaat hij nog even voort over het onderwerp.

"Ik was me er helemaal niet van bewust dat het zo slecht zou overkomen naar die mensen. Ik heb er dan ook spijt van dat ik het citaat in de mond genomen heb. Het ging vooral over het feit dat ik enorm gefrustreerd ben over de selectiecriteria van het IOC. Dat er maar 8 landen zich mogen vertegenwoordigen voor de Olympische Spelen in de ploegenachtervolging."

"In de atletiek en in het zwemmen worden er vooraf reeksen gelopen en gezwommen in ploegnummers. Daardoor kunnen zij met meerdere atleten aanwezig zijn op de Spelen. Toen kwam het beeld in me naar boven van de Afrikaanse zwemmer die amper tot de overkant raakte. Maar het ging me totaal niet over het kunnen van de zwemmers, ik heb respect voor alle sporters."