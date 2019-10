De Ketele trapt zwemmers op de tenen: "Mijn oprechte excuses"

"Frustratie heeft vooral met selectiecriteria van IOC te maken"

In een gesprek met Sporza vertelde Kenny De Ketele gisteren over zijn olympische droom voor Tokio 2020 en hoe hij die uiteen zag spatten. In alle teleurstelling vergeleek de baanwielrenner de selectiecriteria met die in het zwemmen.

"Enkel de top 8 in het baanwielrennen is welkom op de Spelen. Terwijl je in het zwemmen al mag gaan als je de overkant van het bad haalt", aldus een teleurgestelde De Ketele. Die uitspraak kon op heel wat kritiek rekenen.

Louis Croenen reageerde op Twitter: "Ik hoop dat dit een emotionele reactie is, want deze reactie slaat nergens op. OS-selectie in het zwemmen staat gelijk aan top 12 mondiaal."

Ook Ronald Gaastra liet het niet onberoerd: "Kenny, Kenny, Kenny toch... Ik begrijp je teleurstelling, maar echt intelligent is dit niet."

Intussen kwam De Ketele al met een tegenreactie en verklaart hij zijn reactie. "Ok. Fuck. Wat een dom citaat. De beelden van die zwemmer die bijna verdronk op de OS zijn op mijn netvlies gebrand. Daar komt het van. Mijn frustratie heeft vooral met selectiecriteria van IOC te maken. Mijn oprechte excuses aan allen. Ik bedoelde het absoluut niet zo!"