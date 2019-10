Bamberg kleurt nog wat meer Belgisch: ook Belgian Lion Obasohan zet zijn krabbel

Bij Bamberg vinden we sinds dit seizoen niet alleen Roel Moors als coach, Thomas Crab als assistent-coach en Leo De Rycke als technisch directeur terug, maar treffen we in de kern ook ex-Antwerp-speler Paris Lee aan. Met Retin Obasohan is de club nu een nieuwe "Antwerpenaar" rijker.

Obasohan kent de Bundesliga goed, want hij speelde eerder voor Oettinger. "Ik kan niet beschrijven hoe ik mij voel", zegt de Belgische international. "Iedereen die het basketbal een beetje kent, weet wat het betekent om voor Bamberg te mogen spelen. Ik heb hier geen woorden voor. Ik zal mij in ieder geval 200% geven."