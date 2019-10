Zeeman: "De kans is groot dat Van Aert gewoon start in de Tour"

Wout van Aert won dit jaar bij zijn debuut in de Tour de France meteen een etappe én hij was ook nog eens de motor bij de zege in de ploegentijdrit van Jumbo-Visma. Toch bleef hij met een wrange nasmaak achter: door een val in de tijdrit is hij nu al maandenlang aan het revalideren.

Van Aert en zijn entourage overwogen de voorbije maanden om Tourorganisatie ASO voor de rechter te dagen wegens nalatigheid. Maar dat neemt niet weg dat ze er bij Jumbo-Visma vanuit gaan dat hij er in 2020 gewoon weer zal bij zijn.

"De kans is groot dat Wout aan de start staat in Nice", zegt ploegleider Merijn Zeeman aan Sporza. "Het gaat de goeie kant met hem op. Als je net Froome over het podium zag lopen, dan loopt Wout op dit moment al een stuk makkelijker. Het is alleen afwachten of hij de komende maanden geen terugval krijgt bij zijn revalidatie."

"Een goeie Wout van Aert is in dienst van Groenewegen of een andere kopman of voor zichzelf een fantastische renner. Ik verwacht hem dus zeker in de Tour."