Adam Hansen (38) blijft bij Lotto-Soudal: "Is het echt al 10 jaar?"

"Is het echt al 10 jaar?", reageerde Hansen in een persbericht. "Het voelt totaal niet zo lang aan, maar blijkbaar vliegt de tijd als je je amuseert. Ik vind het leuk hoe John Lelangue het team heeft laten evolueren in de nieuwe richting, er komt een keerpunt aan richting nog grotere successen."

Hansen kwam in 2011 over van HTC-Columbia. "Mijn rol binnen het team is erg veranderd gedurende de voorbije 9 jaar. Het varieerde van de sprinttrein ondersteunen tot het beschermen van een klassementsrenner tijdens de etappes. Er gewoon altijd zijn voor het team wanneer men me nodig heeft, wordt mijn belangrijkste rol voor volgend seizoen."

"Ik hou ervan om te fungeren als een voorbeeld voor de jongere renners. Ik probeer een ander perspectief te bieden en ik vind het leuk om hen te zeggen hoe belangrijk het is om nooit op te geven, want in het moderne wielrennen weet je nooit."



"Graag zou ik volgend jaar opnieuw de Giro rijden en misschien ook wel terugkeren naar de Ronde van Frankrijk. Maar dat moet ik eerst bespreken met John en hangt ook af van zijn visie voor volgend seizoen."

Een veelwinnaar is Hansen niet: voor Lotto won hij een rit in de Giro 2013 en de Vuelta 2014.