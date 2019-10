De Tribune: "Dé Sportvrouw kiezen is hartverscheurend, maar doe maar Derwael"

In deze aflevering hoort u ook:

In korte tijd solliciteerden drie Belgische vrouwelijke atletes met topprestaties voor de titel van Sportvrouw van het Jaar. Wie het moet worden, is een discussie waar de gasten van De Tribune niet graag in mee gaan. "Ik stem al jaren niet meer voor de Sportman of Sportvrouw van het Jaar", vertelde Frank Raes. "Diep in ons hart weten we dat al de prestaties niet te vergelijken zijn."

"We hebben in 1996 of 1997 nog zo een voorbeeld gehad. Bij de mannen waren de kanshebbers toen Luc Van Lierde, die de Ironman won, Fred Deburghraeve, die olympisch kampioen werd en Johan Museeuw, die wereldkampioen werd. Uiteindelijk won Deburghraeve. Maar hoe vergelijk je zo'n prestaties?"

"Deburghraeve had voor zijn prestatie een dikke minuut nodig. Van Lierde en Musseuw een hele dag. Bovendien zien wij vaak maar fracties van prestaties. Zoals van de matchen van Emma Meesseman. Als journalist kan je niet een specialist zijn in alles. Daarom stem ik daar niet meer voor. Ik stem bijvoorbeeld wel voor de Gouden Schoen. In dit geval mogen de drie vrouwen van mij winnen. Kiezen is hartverscheurend."

Ook Dirk Gerlo was die mening toegedaan. Maar als ze gedwongen worden, dan krijgt turnster Nina Derwael twee stemmen. "Ik denk aan haar omwille van haar leeftijd (19) en ze bevestigt ook wat ze al eens toonde, namelijk dat ze de beste van de wereld is aan de brug met ongelijke leggers. En ze heeft er voor gezorgd dat het Belgische team naar de Olympische Spelen mag."