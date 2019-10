Bemelmans en Bovy halen hoofdtabel in Antwerpen niet, ook titelverdediger al out

Titelverdediger Edmund sneuvelt ook in kwalificaties

Kyle Edmund (ATP-42) zal zijn titel niet verlengen op het European Open in Antwerpen. De 24-jarige Brit verloor in de eerste kwalificatieronde met 6-4, 6-7 en 6-3 van de Slovaak Norbert Gombos (ATP-119).

Edmund besloot pas in laatste instantie deel nemen in Antwerpen en was daardoor veroordeeld tot het spelen van kwalificaties. Daarin was hij het eerste reekshoofd, maar hij liet dus zich verrassen. Vorig jaar veroverde Edmund nog zijn eerste en tot nu enige ATP-titel in Antwerpen. Momenteel kent Edmund een moeilijkere periode. Ook in Cincinnati, op de US Open, in Chengdu en in Peking ging hij er in de eerste ronde uit.