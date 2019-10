Abdi verbetert in Chicago eigen Belgische marathonrecord, wereldrecord bij de vrouwen

Bashir Abdi heeft in Chicago een verbluffende marathon gelopen. Hij finishte als vijfde in een tijd van 2 uur 6 minuten en 14 seconden. Dat is een flinke verbetering van zijn eigen Belgische record met maar liefst 49 seconden. Bij de vrouwen was er een wereldprestatie van de Keniaanse Brigid Kosgei.