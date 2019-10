IN BEELD: "Kijk eens hoe wegwereldkampioene Van Vleuten lacht in het veld"

Met een brede glimlach

Hoog bezoek gisteren in de veldrit van Gieten in het noorden van Nederland. Niemand minder dan Annemiek van Vleuten stond aan de start. Niet in haar regenboogtrui uiteraard, die is in het veld van Sanne Cant, wel in het geel-zwarte plunje van haar team.

Helemaal in haar eentje was Van Vleuten naar Gieten afgezakt. "Ik heb gewoon mijn fiets in de koffer gestoken en ben naar hier gereden", zei ze vooraf aan de collega's van Play Sports.

Het amusement stond voorop en dat werd het ook voor Van Vleuten. Met een brede glimlach reed en ploegde de sympathieke Nederlandse door het veld.