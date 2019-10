Trotse mama Meesseman: "Zonder Emma hadden Mystics nooit de finale gehaald"

Mama Sonja: "Emma toont op het parket dat ze haar plaats waard is"

"Wat dit met me doet als moeder? "Uiteindelijk kwam ze naar me toe en pakte ze me eens goed vast. Dat was een fantastisch gevoel. Prachtig. Emma heeft nu haar 1e doel gehaald, het volgende doel is met de Cats (die zich nog moeten kwalificeren voor Tokio 2020, red)", vertelt Tankrey.

Starten in de finale deed Meesseman evenwel niet. Toch bleef de Belgian Cat altijd rustig en antwoordde ze op het parket. "Emma is niet het type dat naar de coach gaat om iets te bespreken. Ze bekijkt het vanop afstand en toont op het parket dat ze haar plaats waard is. Niet alleen in de match hier, ook tegen Las Vegas. Zonder Emma waren de Mystics nooit in de finale geraakt."

Je dochter WNBA-kampioene zien worden met de MVP-titel er nog eens bovenop. Het moet wat doen met een moeder. En al zeker voor Sonja Tankrey, die zelf op het parket stond op onder meer het EK in 1980 en 1985. "Het is ongelooflijk", reageert moeder Tankrey bij Sporza. "Ik ben hier gekomen voor de finales, wat ik had beloofd. Sommige momenten was het heel moeilijk, maar ik vind het prachtig, het is fantastisch."

Mestdagh: "Emma speelt echt op wereldniveau"

Ookal mocht Kim Mestdagh niet spelen in de Finals, toch was de Belgian Cat meer dan gelukkig met de WNBA-titel in haar 1e jaar in Amerika. "Van timing gesproken", vertelt Mestdagh. "Het was echt een prachtjaar en een superzomer voor mij."

"De WNBA was nooit een droom voor mij, want het leek zo onrealistisch. Op mijn 29 jaar geraak ik er dan toch en speel ik kampioen. Dat is echt een perfect scenario. Wat dit voor mij betekent? Dat weet ik zelf nog niet goed. Ik moet het nog even laten bezinken, maar het is echt enorm. Het is de beste competitie ter wereld en er kampioen spelen - zelfs al speel je niet veel - dat doet toch iets."

"De manier waarop Emma gespeeld heeft in deze Finals, eigenlijk over de hele Play-offs, dat is de reden waarom we het gehaald hebben. We hadden veel blessures en Emma bleef gewoon Emma. Haar MVP-titel is dan ook zo verdiend, ze is speelt echt op wereldniveau", besluit Mestdagh.