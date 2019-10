Kipchoge wil in marathon in Wenen onder 2u lopen: "Heb er vertrouwen in"

In mei 2017 kwam Eliud Kipchoge al eens in de buurt van de 2 uur in een door Nike speciaal opgezette recordpoging op het circuit van Monza. De Keniaan kwam toen uit op 2u00'25", al is die chrono niet erkend door de Internationale Atletiekfederatie IAAF. Het wereldrecord op de marathon liep Kipchoge vorig jaar in Berlijn: 2u01'39".

Zaterdag doet hij op 9,6 kilometer lang parcours in de straten van Wenen een nieuwe poging om als eerste atleet in de geschiedenis onder de twee uur te duiken. "Ik voel mij beter voorbereid. Ik ben klaar en heb er vertrouwen in. De vorige keer was ik er dichtbij, hopelijk lukt het nu wel", zegt een zelfverzekerde Kipchoge.

"In Berlijn ging het om lopen en het verbeteren van het wereldrecord. Wenen gaat om lopen en geschiedenis schrijven. Het voelt alsof ik als de eerste man naar de maan ga. Ik loop om mensen duidelijk te maken dat niemand grenzen heeft. Het gaat niet over geld, maar over lopen en een hele generatie mensen tonen dat er geen limieten zijn."

"In deze wereld is niets 100 procent zeker. Zelfs de snelste wagen kan een lekke band krijgen. Maar ik kan iedereen verzekeren dat ik kalm ben en erg uitkijk naar zaterdag. Ik voel mij uitstekend", aldus Kipchoge, die voor zijn recordpoging 41 hazen ter beschikking krijgt.