Meesseman moet WNBA-titelfeestje uitstellen na thriller in 4e duel

Maar in een dol 3e kwart konden de Mystics de Sun bijbenen. Het momentum lag nu bij Washington, de titel leek binnen handbereik. Met onder meer een driepunter van Meesseman in het 4e kwart kwamen de Mystics op een 72-77-voorsprong. Toch ging het nog mis.

Het 4e van 5 duels tussen de Mystics en de Sun was er eentje met wisselende kansen. De bezoekers, waar Emma Meesseman (12 punten) iets minder haar stempel kon drukken dan in de vorige matchen en waar Kim Mestdagh opnieuw op de bank bleef, leken in de touwen te hangen toen ze bij de rust tegen een achterstand van 16 punten aankeken.

Ontknoping in Washington

Donderdagnacht om 2 uur Belgische tijd kent de finale tussen de Washington Mystics en Connecticut Sun zijn ontknoping met een beslissende match in de Amerikaanse hoofdstad. De winnaar van dat duel mag voor het eerst in zijn geschiedenis de WNBA-titel vieren.

De integrale finale van de wedstrijd

Meesseman strijdvaardig: "Nu al klaar voor donderdag: go to war!"

"Dit is een ontgoocheling", reageert Emma Meesseman bij Sporza. "Het liep fout in de eerste helft. We hebben hen in de match laten komen, hebben niet samengespeeld, niet bewogen. Defensief zat het ook niet goed."

"In de 2e helft kwamen we nog terug, maar het kostte te veel energie om dat 20 minuten vol te houden. We weten nu dat we 40 minuten basketbal moeten spelen in de finale."

Meesseman geeft ook toe dat er misschien wel sprake was van titelstress. "Hoeveel we dat ook proberen te ontkennen, die was er wel. Maar we zijn klaar om donderdag vanaf minuut 1 vol energie er tegenaan te gaan. Go to war!"