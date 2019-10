Russische turners winnen voor het eerst sinds 1991 de teamcompetitie

De Russische mannen grepen vorig jaar in Doha nipt naast de wereldtitel in de teamcompetitie. Een jaar geleden ging China met het goud lopen na een spannende strijd tussen de twee landen. Het verschil was toen amper vijf honderdsten van een punt.

In Stuttgart waren het de Japanners die halverwege aan de leiding gingen. Na drie rotaties was het verschil met China verwaarloosbaar, Rusland volgde als derde.

De Russische mannen trokken het laken uiteindelijk naar zich toe op de laatste drie toestellen. Zowel op sprong als op de rekstok waren de Russen de beste van het hele pak. De Chinese mannen maakten te veel fouten en moesten vrede nemen met het zilver.

Voor Rusland is het de eerste wereldtitel sinds 1991, toen won het wel nog als de Sovjet-Unie. De Belgen waren er in de finale niet bij.