Alaphilippe zet een punt achter "seizoen om nooit te vergeten"

Alaphilippe zou normaal deze week in Italië Milaan-Turijn en Lombardije rijden. "Maar het stemt me triest te moeten meedelen dat ik die niet meer zal koersen. Mijn geweldige seizoen zit erop. Het is een jaar dat ik nooit zal vergeten", aldus de 27-jarige.

"Ik heb heel hard gewerkt om - na de klassiekers en de Tour de France - een derde keer te pieken, maar ik voelde op het WK dat mijn niveau lager is dan ik wilde."

"Ik wou in Italië alles geven voor het team, maar ik begin dan nu maar met mijn postseizoenherstel om volgend jaar weer de best mogelijke vorm te hebben."

Alaphilippe stapelde de successen op dit seizoen: hij won al vroeg de Strade Bianche en Milaan-Sanremo, trok dat door met winst op de Muur van Hoei in de Waalse Pijl en droeg liefst 14 dagen de gele trui in de Tour, gekruid met 2 ritzeges. Pas 3 dagen voor het einde van de ronde van zijn land moest hij het geel aan de Colombiaanse laureaat Egan Bernal laten.