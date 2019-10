Lloris hoeft niet onder het mes, maar speelt in 2019 niet meer

Hugo Lloris was in Brighton-Tottenham al snel de schlemiel en pechvogel van de dag. De Fransman verloor in de 3e minuut zijn evenwicht bij een aanval van Brighton, slikte de knullige 1-0 en liep een lelijke elleboogblessure op.

Tottenham meldt vandaag dat Lloris zijn linkerelleboog ontwricht heeft. Een operatie is volgens de Londense club niet nodig, maar Lloris zal in 2019 niet meer op het trainingsveld en wedstrijdblad staan.