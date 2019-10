Van Lierde en Verstuyft behalen podiumplek in Ironman van Barcelona

De 27-jarige Angert nam de touwtjes in handen tijdens het fietsen, toen hij halfweg stevig doortrok. Van Lierde sprong van zijn machine op meer dan 7 minuten van de Duitser.

In de afsluitende marathon wou Van Lierde de zege niet zomaar aan Angert laten. Onze landgenoot kwam na 15 kilometer tot op 5'30" van Angert. Maar daarna nam de Duitser alle twijfels weg.

Van Lierde kwam als 2e binnen in een scherpe tijd van 7u53'25", Angert deed er 8'20" minder lang over. De Australiër Kastelein vervolledigde het podium. Met Stenn Goetstouwers (6e) eindigde er nog een 2e Belg in de top 10.



Bij de vrouwen hield Katrien Verstuyft de Belgische eer hoog met de 3e plaats. De 37-jarige triatlete deelde het brons met de Australische Duke. De zege was voor de Zweedse Sara Svensk voor de Duitse Laura Zimmerman.