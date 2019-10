Massaal rennersprotest na nieuwe val door uitstaande pootjes: "Verbied die hekken!"

In plaats van een gezellig verlof na een zwaar seizoen mag Alvaro Hodeg zich opmaken voor een lange revalidatieperiode. Eerder zorgden de uitstaande pootjes in de BinckBank Tour al voor een storm van protest en ook de slecht geplaatste hekken die Wout van Aert dwarsboomden in de Tour liggen nog vers in het geheugen.

Bij de renners groeit dan ook de frustratie dat er nog altijd geen maatregelen genomen worden. "Dit soort hekken moeten OVERAL verboden worden", tweet vicewereldkampioen Matteo Trentin.

"Kijk maar hoe gevaarlijk het was op het WK of in de tijdritten in de grote rondes. Hekken zonder uitstekende pootjes zijn nochtans overal beschikbaar!"

"Maar blijkbaar zijn volgende zaken belangrijker:

de lengte van de sokken

iemand diskwalificeren voor iets wat constant gebeurt

bevoorrading verbieden in de laatste 30 (van de auto) of 20 km van een race

geen oortjes op het WK

verbod om je rugnummer van 45 bij 45 cm bij te snijden

verplichting om op tijd te komen op persconferentie die toch altijd te laat beginnen"

Trentin had hiermee blijkbaar een gevoelige snaar geraakt, want zijn bericht werd massaal geretweet door collega's als Nikolas Maes, Davide Martinelli, Louis Vervaeke, Davide Cimolai, Edoardo Affini en Warren Barguil. Ook andere renners lieten zich niet onbetuigd op Twitter.