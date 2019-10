BRONS! Belgian Tornados veroveren voor het eerst medaille op WK atletiek

Coach Jacques Borlée had een plannetje in gedachten door Jonathan Sacoor als eerste op te stellen en dat plannetje klopte als een bus. Sacoor gaf de stok als derde of vierde door aan Robin Vanderbemden en die deed nog beter.

Bekijk de bronzen race van de Belgian Tornados

Belgian Tornados blinken met brons op het WK-podium

Jacques Borlée: "Een verwezenlijking van 12 jaar"

Jacques Borlée schreeuwt het uit in de tribune na brons voor de Tornados

Sacoor: "Enorme opluchting"

"Dit is ongelooflijk", reageerde Jonathan Sacoor. We wisten dat we een enorm sterk team hadden, maar we wisten niet wat de andere teams zouden doen. We hebben fantastisch gelopen en de chrono bewijst dat ook. Dit is een enorme opluchting."

"Ik moest als eerste lopen, omdat we meteen bij de kopgroep wilden zitten. Ik denk dat ik de stok als 3e heb doorgegeven, waarna Robin Vanderbemden heel goed naar binnengekomen was. We zaten meteen in een goede positie."

"Ik weet dat deze mannen al heel lang op zoek waren naar een medaille. Voor mij is het geweldig dat ik bij de Tornados mag komen en meteen mag meevieren."

Ook Dylan Borlée was in de wolken. "Het niveau is de laatste jaren enorm gestegen in de 400 meter. Het is een opluchting dat we een medaille hebben gewonnen na toplanden VS en Jamaica."