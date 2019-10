Roglic soleert naar winst in Ronde van Emilië

Er stonden heel wat grote namen aan de start in Bologna. Zo waren naast Vuelta-winnaar Roglic ook Tourwinnaar Egan Bernal, Giro-winnaar Richard Carapaz, Alejandro Valverde en Jakob Fuglsang van de partij. Op het zware parcours moesten de renners nog 4 lokale rondes afwerken alvorens boven op de pittige slotklim naar San Luca aan te komen.

Het peloton gunde een vroege vlucht van 3 renners maar liefst 11 minuten voorsprong. Die voorgift smolt als sneeuw voor de zon wanneer de renners de lokale rondes en de laatste 50 kilometer naderden.

Ondertussen regende het aanvallen in het peloton, onder meer met Diego Ulissi en Sepp Kuss, maar niemand raakte echt weg. Uiteindelijk waren het Pierre Latour en Giulio Ciccone die de vluchters in de derde lokale ronde bijbeenden en meteen ook achterlieten.

In de slotronde roerden de favorieten zich. Het leidersduo werd gegrepen en Bernal en Fugslang slopen weg. Roglic zag het gevaar en beende hen bij, ook Nibali en Valverde sloten aan. Het tempo stokte en enkele andere renners sloten opnieuw aan. In de afdaling sprongen opnieuw enkele renners weg, maar hun voorsprong bleef beperkt.

Het was uiteindelijk Roglic die remonteerde hen op de steilste stukken en naar de zege kon soleren, 15 tellen voor Michael Woods. Hij volgt op de erelijst Alessandro De Marchi op. De laatste Belgische winnaar in Emilië is Jan Bakelants in 2015.