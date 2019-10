Roompot-Charles verdwijnt definitief: "Hopen dat iedereen nieuwe ploeg vindt"

In juli kondigde het Nederlandse Roompot vakanties aan te stoppen als sponsor bij Roompot-Charles Cycling Team. De ploeg ging naarstig op zoek naar een nieuwe sponsor, maar dat lukte niet. "We hebben zo lang mogelijk gewacht om dit bericht uit te sturen", zei Michael Zijlaard, een van de teammanagers.

"Je blijft immers hopen dat er toch nog ergens een oplossing gevonden wordt, ook al werd de kans met de dag kleiner. Nu is het jammer genoeg definitief en nemen we met ons team na vijf mooie jaren afscheid van het profwielrennen."

Ook Nick Nuyens was teammanager. "In de voorbije jaren hebben heel wat renners zich kunnen tonen in onze kleuren. Wij zijn er trots op dat velen van hen de stap hebben kunnen zetten naar de WorldTour of andere profteams", zei hij. "Ook nu hebben meerdere renners en personeelsleden al een plekje gevonden voor volgend jaar. Wij hopen dat iedereen goed terecht komt en zullen hen waar wij kunnen zo goed mogelijk begeleiden in hun zoektocht naar een nieuwe werkgever."

In de komende weken staan nog enkele eendagswedstrijden op het programma voor Roompot-Charles. Na de Sluitingsprijs Putte-Kapellen zit het erop voor de wegploeg. Lars Boom en Sean De Bie rijden ook nog enkele veldritten in het tenue van Charles.

Zes Belgen verdedigen dit seizoen de kleuren van het team: Sean De Bie, Mathias De Witte, Senne Leysen, Arjen Livyns, Michael Van Staeyen en Stijn Steels. Die laatste vond al onderdak bij Deceuninck-Quick Step.