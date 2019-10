Euvrard: "Carrière van Frank is doorspekt met succesverhalen, dat zal nu niet anders zijn"

Oud-Heverlee Leuven reageerde alleen gisterenavond kort in een persbericht op het vertrek van Frank Vercauteren. Maar een dag voor de match tegen Lokeren heeft trainer Vincent Euvrard toch nog een persconferentie gegeven. "Het was een complete verrassing", vertelt hij. "Wij wisten het niet zo veel voor de pers. Hij heeft me gewoon verteld dat hij gebruik zou maken van de clausule in zijn contract, al wist ik niet dat die er was."

"Ik ben teleurgesteld. We verliezen een zeer competente coach en een grote persoonlijkheid. Maar onze persoonlijke relatie blijft intact. Ik wens hem alle succes. Ik gun het hem om terug te keren naar de club van zijn hart en daar mooie dingen te doen. Ik weet wat Anderlecht bij hem teweegbrengt. Ik wist dat het moeilijk zou worden voor hem om daar neen tegen zeggen."

Kan hij slagen bij Anderlecht? "Het is zijn beslissing. Het is niet aan mij om te beoordelen. Frank zijn carrière is doorspekt met succesverhalen. Dus ik denk dat hij dat in Anderlecht ook zal doen."

De voorbije jaren was Euvrard vastgeketend aan Vercauteren. Kon hij niet mee naar Anderlecht? "Dat is helemaal niet aan de orde. Ik geloof in dit project en in dit verhaal."