Van der Plaetsen leeft op en knokt zich naar 9e plaats op WK atletiek

Na "een frustrerende dag" sneed Thomas Van der Plaetsen deel 2 van de tienkamp aan vanaf de 19e plaats. De Europese kampioen van 2016 zinspeelde op een remonte en die zette hij ook neer. Met een beste seizoenschrono op de 110 meter horden (14"80) begon Van der Plaetsen uitstekend aan dag 2. Vervolgens draaide hij met 46,17 meter in het discuswerpen de schijf net niet naar een persoonlijk record. In het polsstokspringen maakte Van der Plaetsen zijn entree in de top 10. Met 5,30 meter eindigde hij als 2e, in de tussenstand werd dat een 9e plaats. De 28-jarige meerkamper vervolgde zijn sterke tweede dag met een goede beurt in het speerwerpen. Hij plantte de spies 63,67 meter ver, opnieuw goed voor een beste seizoensprestatie. In de afsluitende 1.500 meter verdedigde Van der Plaetsen zijn 9e plaats. Op karakter hield hij zijn concurrenten binnen schot. Daarmee liet de Europese kampioen uit 2016 zijn beste prestatie op een WK noteren. Met een betere dag had er een plaats in de top 8 ingezeten, dat doel had Van der Plaetsen zichzelf vooropgesteld.

"Belangrijk resultaat voor mijn ranking"

"Dit is mijn beste resultaat op een WK tot nu toe, en dat terwijl ik me fysiek toch niet 100 procent voelde", vertelde Van der Plaetsen na zijn sterke tweede dag. "Dit is een heel belangrijk resultaat voor mijn ranking." "De horden en het discuswerpen gingen erg goed. Bij het polsstokspringen raakte ik over 5,30 meter, maar er zat 5,50 in. Ik heb al sinds Talence in juni door blessures maar een keer kunnen trainen op dat onderdeel. Deze tweede dag geeft me wel het vertrouwen dat het potentieel er is met het oog op volgend jaar."

Tienkamp van Thomas Van der Plaetsen resultaat punten 100m 11"38 778 verspringen 7,20 m 862 kogelstoten 13,78 m 715 hoogspringen 2,08 m 878 400m 50"89 774 110m horden 14"80 874 discuswerpen 46,17 m 791 polsstokspringen 5,30 m 1.004 speerwerpen 63,67 793 1.500m 4'43"95 656 8.125 (9e)

Jongste wereldkampioen, titelverdediger geeft op in tranen

Het goud was op de tienkamp voor de jonge Duitser Niklas Kaul (8.691 punten). Hij ging nog op de 1.500 meter met de wereldtitel aan de haal. Met zijn 21e lentes is Kaul de allerjongste wereldkampioen bij de senioren. Eerder kaapte hij de titel al weg bij de juniores.

De uitslag van de tienkamp op het WK in Qatar.

Titelverdediger en wereldrecordhouder Kevin Mayer gaf op tijdens het polsstokspringen. Een blessure gooide roet in het eten van de Fransman. Met tranen in de ogen zocht hij troost in het reusachtige polsstokkussen.



Van der Plaetsen op de 110 meter horden:

In het discuswerpen:

In het polsstokspringen:

In het speerwerpen: