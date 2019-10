Stef Wijnants: "Dit was het beste Genk dat we dit seizoen al zagen"

Meer vaart, meer duels en beter blok tegenover Salzburg

Dit was meer dan een wereld van verschil met de match tegen Salzburg, al heeft Genk ook wat geluk gehad. Milik had er in de 1e helft 3 moeten maken. Als hij aan 50% had afgewerkt, had Genk boven zichzelf moeten uitstijgen, want dan moesten ze scoren.

Maar Genk heeft daar zelf toch ook wat tegenover gezet. Er was het schot van Hrosovsky dat net zo goed aan de andere kant van de paal had kunnen rollen, het schot van Berge had beter verdiend en er was ook die kopbal van Samatta. Genk kreeg bovendien 12 hoekschoppen, dus het is vaak aan de overkant geweest.

Het belangrijkste is dat Genk meer vaart in zijn spel had tegenover de match met Salzburg. Duels werden aangegaan en gewonnen en het blok stond beter, al was dat ook niet zo moeilijk, omdat Napoli veel te traag was in de omschakeling en veel te vaak breed speelde. In de 2e helft leken de Italianen wel gedesinteresseerd te zijn. "Als we scoren is het goed, als we niet scoren, hebben we toch nog een punt": die attitude.