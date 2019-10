Ancelotti: "Je kunt Dries Mertens niet vergelijken met Maradona"

Ondanks de 6-2-nederlaag op Salzburg toont Carlo Ancelotti respect voor Racing Genk. "Op de 1e speeldag hadden ze wat problemen met de counters van de Oostenrijkers, maar dat was een negatieve uitschieter. Genk is een goed team, dat offensief speelt en goed voetbal brengt. Wij zijn op onze hoede", zegt Ancelotti.

"Er zijn geen makkelijke wedstrijden meer in het hedendaagse voetbal en zeker niet in de Champions League. Dat is een cliché, maar het is wel zo. Ook tegen Genk wordt het lastig. Wij zijn de favoriet, maar de match moet nog gespeeld worden. De tactiek en de inzet op het veld zullen belangrijk zijn. We zullen moeten strijden en dat kunnen we."

Als Dries Mertens scoort tegen Genk evenaart hij Napoli-icoon Diego Maradona, die 114 keer scoorde voor de "Partenopei". Ancelotti, die als speler van AS Roma en AC Milan Maradona vaak tegenkwam op het veld, wil geen vergelijking maken tussen beide spelers.

"Maradona is voor mij de beste speler ooit. Daar kun je Mertens niet mee vergelijken, al doet Dries het heel goed. Hij werkt heel hard en scoort erg vlot. Ik ben heel tevreden over hem en ik hoop dat hij woensdag Maradona bijhaalt. Dat staat mooi in de geschiedenis van de club."