Vidarsson over taferelen in RSCA-stadion: "Niet normaal dat je om steun vraagt"

"Kleine kinderen die sorry zeggen tegen schoolmeester"

"Trust the process was bijna gebarsten", vertelt Arnar Vidarsson over Anderlecht-Waasland Beveren. "De supporters uitten voor de eerste keer hun ongenoegen voor en tijdens de match. Je ziet bijna wekelijks vergaderingen tussen de spelers en de staf en de supporters."

"Het is heel normaal dat je als speler de supporters bedankt voor hun steun na de wedstrijd. Maar het is niet normaal dat je om steun vraagt voor de volgende wedstrijd."

"Supporters zullen je altijd steunen als er iets staat op het veld. Als je week na week vraagt om de volgende keer steun te hebben, dan is het alsof je iets verkeerds gedaan hebt."

"Je kunt dat één keer doen, als je een offday hebt gehad. Dan zeg je sorry. Nu staan ze daar als kleine kinderen die sorry zeggen bij de schoolmeester. Maar ze hebben niets verkeerds gedaan. Ze weten gewoon niet meer wat ze moeten doen. Ze hebben geen vertrouwen meer en er is geen lijn meer in het spel."

"Ik zou het niet kunnen, week na week daar staan. Ik zou zwijgen en ervoor zorgen dat ik die paar procentjes extra kan geven."