Retour 2 juli 2011: Gilbert fladdert onhoudbaar naar geel op Mont des Alouettes

Alles wat Philippe Gilbert in 2011 aanraakt, verandert in goud. Gilbert had in het voorjaar al de tripel Amstel, Waalse Pijl en Luik op zijn naam geschreven, met daarnaast ook nog "kleinere" koersen als de Strade Bianche, de Brabantse Pijl en de Ronde van België.

In de eerste rit van de Tour dat jaar krijgt Gilbert ook nog eens een aankomst op zijn maat. Op de Mont des Alouettes kan hij zijn kracht helemaal kwijt.

Gilbert maakt zijn favorietenrol op verbluffende wijze waar: hij springt op de slotklim achter Fabian Cancellara aan, laat hem ter plaatse en wint met een straatlengte voorsprong.

Gilbert mag achteraf 5 keer het podium op: als dagwinnaar, voor geel, groen en bollen én met Omega Pharma-Lotto als beste ploeg.