Alberto Contador daagt Tadej Pogacar uit: "Ga voor de triple in de Vuelta!"

De klassiekers zijn nog lang niet ingeblikt, maar nu al kijken wielerfans ook uit naar wat de Giro, de Tour en de Vuelta zullen brengen. Op Velofollies gluurde ook Alberto Contador (41) al in zijn glazen bol. "Remco Evenepoel? In de Tour zijn ervaring en je team ook belangrijk", vertelde de Spanjaard bij Karl Vannieuwkerke.

Tadej Pogacar verschijnt in mei als topfavoriet aan de start van de Giro, zo weet ook Alberto Contador maar al te goed.

"Hij kan iets speciaals doen in een grote ronde en in de Giro kun je uitpakken met andere strategieën of tactieken. De beklimmingen zijn er anders dan in de Tour", stelt de Spaanse ex-winnaar van de 3 grote rondes.

Daarna wil Pogacar ook nog vechten voor het geel in de Tour de France. "De combinatie met de Giro is misschien niet de beste voorbereiding, maar het mag ook geen te groot probleem zijn."

"Hij koerst niet te veel voor de Giro, kan daarna even rusten en kan zo klaar zijn voor de Tour. Maar ik geef toe: als je één naam moet noemen voor de Tour, dan is het Jonas Vingegaard."