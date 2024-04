Gerben Thijssen past door enkelblessure voor Giro, maar maakt wel Tour-debuut: "Een kinderdroom"

Een belangrijke wijziging in de jaarplanning van Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty). Door zijn val in de Scheldeprijs moet de Belgische sprinter de Giro schrappen van zijn programma. Thijssen mag zich daardoor opmaken voor zijn eerste Tour de France.

Gerben Thijssen (25) smakte 2 weken geleden tegen het asfalt in de Scheldeprijs. Eerst werd gevreesd voor een enkelbreuk, later bleek dat hij gedeeltelijk zijn gewrichtsbanden gescheurd had.



Minder dan twee weken na die crash kon de sprinter wel al zijn trainingen hernemen. "Ondanks de pijn de eerste dagen na de val bleek de blessure minder ernstig dan we vreesden en kon ik vrij snel herstellen", vertelt Thijssen.



"Mijn gevoel op de fiets wordt met de dag beter, maar ik moet nog steeds voorzichtig zijn met bepaalde bewegingen zoals wandelen."

De Giro (4-26 mei) komt te vroeg. "Niet deelnemen aan de Giro is natuurlijk een teleurstelling, want ik keek erg uit naar mijn debuut."

"Maar het was de beste beslissing voor de rest van mijn seizoen", zegt Thijssen, die in de Giro Biniam Girmay de rol van sprintkopman ziet overnemen.