Wereldkampioen Remco Evenepoel verkent slottijdrit van de Tour: "Mooi maar lastig"

ma 11 maart 2024 14:01

Evenepoel toont zijn regenboogtrui in Nice.

Remco Evenepoel (24) blijft nog even in Frankrijk plakken na zijn 2e plek in Parijs-Nice. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om de ritten van het slotweekend van de Tour te verkennen. Legt hij hier de basis voor een mooi eindklassement bij zijn Tourdebuut?

Uitblazen na zijn zege in de slotrit van Parijs-Nice? Niet voor Remco Evenepoel. Aangezien de Tour dit jaar door de Olympische Spelen uitzonderlijk in Nice eindigt, is de kopman van Soudal - Quick Step op de juiste plek om al wat ritten te verkennen. De wereldkampioen tijdrijden verkende vandaag de afsluitende tijdrit van Monaco naar Nice twee keer. Het 35,2 kilometer lange parcours bevat twee beklimmingen, waarna de coureurs naar de Côte d'Azur dalen. Ploegleider Klaas Lodewyck vergezelde Evenepoel tijdens de verkenning. "Het is een mooi maar lastig parcours." "De eerste klim hebben we 2 keer gedaan. Daarna hebben we meerdere keren de afdaling verkend. Die is vergelijkbaar met de slotrit van Parijs-Nice."

De tegenstand was ook aanwezig. Ploegleider Klaas Lodewyck

Evenepoel was niet de enige op het tijdritparcours. "We zijn veel teams tegengekomen, dus we weten dat de anderen ook goed voorbereid zullen zien." Morgen verkent Evenepoel normaal gezien de laatste bergrit van de Tour. Al moet het weer dat wel toelaten, want de koninginnenrit van Parijs-Nice werd aangepast door de sneeuw. Het is niet de eerste Tourverkenning van Evenepoel. Eind vorig jaar ging hij al eens een blik werpen op de gravelrit rond Troyes en de tijdrit naar Gevrey-Chambertin.