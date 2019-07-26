    LASK Linz

    LASK

    website:
    http://www.lask.at
    gesticht:
    25/07/1908
    stadion:
    Raiffeisen Arena
    adres:
    Ziegeleistraße / Stadion der Stadt Linz
    Linz
    Oostenrijk
    trainer:
    Andreas Wieland
     naamtr.geborenpos.nat.
    Thomas GebauerIN30/06/1982DUI
    Tobias LawalIN07/06/2000OOS
    Nikolas PolsterIN07/07/2002OOS
    Alexander SchlagerIN01/02/1996OOS
    Philipp WiesingerIN23/05/1994OOS
    Petar FilipovicIN14/09/1990KRO
    Dario MaresicIN29/09/1999OOS
    Yannis LetardIN18/08/1998FRA
    Felix LuckenederIN21/03/1994OOS
    Erwin SofticIN13/10/2001OOS
    Filip TwardzikIN10/02/1993TSJ
    Marvin PotzmannIN07/12/1993OOS
    Jan BollerIN14/03/2000DUI
    Lukas GrgicIN17/08/1995OOS
    Florian FleckerIN29/10/1995OOS
    Stefan RadulovicIN01/01/2002OOS
    Sascha HorvathIN22/08/1996OOS
    James HollandIN15/05/1989AUS
    Andreas GruberIN29/06/1995OOS
    Hyun-seok HongIN16/06/1999ZKO
    Branko JovicicIN18/03/1993SER
    Thomas GoigingerIN15/03/1993OOS
    Peter MichorlIN09/05/1995OOS
    Rene RennerIN29/11/1993OOS
    Husein BalicIN15/02/1996OOS
    Ibrahima DraméIN06/10/2001SEN
    Alexander SchmidtIN19/01/1998OOS
    Keito NakamuraIN28/07/2000JAP
    Adam GrigerIN16/03/2004SLW
    Marko RaguzIN10/06/1998OOS
    Andreas WielandIN16/08/1983OOS