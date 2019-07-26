LASK Linz
uitslagen en klassement
UEFA Europa Conference LeagueCo. League 1/8 finale heen
LASK
|naam
|tr.
|geboren
|pos.
|nat.
|Thomas Gebauer
|IN
|30/06/1982
|DUI
|Tobias Lawal
|IN
|07/06/2000
|OOS
|Nikolas Polster
|IN
|07/07/2002
|OOS
|Alexander Schlager
|IN
|01/02/1996
|OOS
|Philipp Wiesinger
|IN
|23/05/1994
|OOS
|Petar Filipovic
|IN
|14/09/1990
|KRO
|Dario Maresic
|IN
|29/09/1999
|OOS
|Yannis Letard
|IN
|18/08/1998
|FRA
|Felix Luckeneder
|IN
|21/03/1994
|OOS
|Erwin Softic
|IN
|13/10/2001
|OOS
|Filip Twardzik
|IN
|10/02/1993
|TSJ
|Marvin Potzmann
|IN
|07/12/1993
|OOS
|Jan Boller
|IN
|14/03/2000
|DUI
|Lukas Grgic
|IN
|17/08/1995
|OOS
|Florian Flecker
|IN
|29/10/1995
|OOS
|Stefan Radulovic
|IN
|01/01/2002
|OOS
|Sascha Horvath
|IN
|22/08/1996
|OOS
|James Holland
|IN
|15/05/1989
|AUS
|Andreas Gruber
|IN
|29/06/1995
|OOS
|Hyun-seok Hong
|IN
|16/06/1999
|ZKO
|Branko Jovicic
|IN
|18/03/1993
|SER
|Thomas Goiginger
|IN
|15/03/1993
|OOS
|Peter Michorl
|IN
|09/05/1995
|OOS
|Rene Renner
|IN
|29/11/1993
|OOS
|Husein Balic
|IN
|15/02/1996
|OOS
|Ibrahima Dramé
|IN
|06/10/2001
|SEN
|Alexander Schmidt
|IN
|19/01/1998
|OOS
|Keito Nakamura
|IN
|28/07/2000
|JAP
|Adam Griger
|IN
|16/03/2004
|SLW
|Marko Raguz
|IN
|10/06/1998
|OOS
|Andreas Wieland
|IN
|16/08/1983
|OOS