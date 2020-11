Antwerp vindt geen antwoord en verspeelt Tottenham-bonus tegen taaie Oostenrijkers

90+5' Gele kaart voor Alexander Schlager van LASK tijdens tweede helft, minuut 95 Alexander Schlager LASK

90+3' tweede helft, minuut 93. Afgelopen! Een tienkoppig maar uitgekookt LASK zet Antwerp na de stuntzege tegen Tottenham weer met de voetjes op de grond. De Oostenrijkers winnen met 0-1 en tellen nu net als Spurs en Antwerp 6 punten in groep J.

90+2' tweede helft, minuut 92. Wat een reuzenkans nog voor Mbokani! Man van de match Trauner heeft een zeldzaam foutje in huis en ei zo na leidt het een late gelijkmaker in. Mbokani blijft oog in oog met Schlager echter niet koudbloedig genoeg en mikt zijn lob over. Dit was hét moment voor Antwerp.

90+1' tweede helft, minuut 91. Lukaku, net ingevallen voor Refaelov, gooit de bal in de blessuretijd nog eens voor doel, maar Schlager plukt eenvoudig uit de lucht.

90' tweede helft, minuut 90. Antwerp krijgt nog drie minuten extra tijd om het verlies af te wenden, maar LASK heeft de bal diep op de speelhelft van de thuisploeg.

88' Gele kaart voor Nana Ampomah van Antwerp tijdens tweede helft, minuut 88 Nana Ampomah Antwerp

87' tweede helft, minuut 87. 4 minuten voor tijd is het alle hens aan dek in de Oostenrijkse zestien. Boya wordt een schot nog net onmogelijk gemaakt. De Oostenrijkers gooien alles in de strijd om de driepunter over de streep te trekken.

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Antwerp, Jordan Lukaku erin, Lior Refaelov eruit wissel Lior Refaelov Jordan Lukaku

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Antwerp, Frank Boya erin, Faris Haroun eruit wissel Faris Haroun Frank Boya

85' tweede helft, minuut 85. De Laet blijft goed naar de bal kijken bij een bezoekende counter en recupereert de bal. Hij zet meteen een tegenaanval op, die via Refaelov bij Benavente komt, maar die negeert Buta op rechts en gaat voor eigen succes. Zonder succes.

83' tweede helft, minuut 83.

83' tweede helft, minuut 83. Buta schudt net als tegen Beerschot een heerlijke pass uit zijn sloffen, maar Refaelov graait het leer niet goed mee. Op sleutelmomenten mist Antwerp vanavond net dat tikkeltje kwaliteit.

81' tweede helft, minuut 81. Mbokani zit in Trauners achterzak. De thuisploeg kiest geregeld voor de hoge bal op Mbokani, maar die heeft vanavond nog geen enkel duel gewonnen van Trauner. Berenmatch van de Oostenrijkse centrale verdediger.

81' tweede helft, minuut 81. De laatste tien minuten van de wedstrijd zijn ingegaan. Antwerp wil wel, maar LASK blijft controle houden over de zaak.

79' tweede helft, minuut 79. De ingevallen Benavente brengt Antwerpse schwung, maar heeft pech dat een voorzet nog via zijn eigen been over de achterlijn gaat. Geen hoekschop voor Antwerp, maar een doeltrap voor Schlager.

78' tweede helft, minuut 78. Benavente zet een snedige actie op met Buta op de flank. De voorzet van Buta is laag en goed, maar Rantfi tackelt met een gelukje de bal in de voeten van een ploegmaat, die kan ontzetten. Het zit Antwerp niet mee voor doel.

76' tweede helft, minuut 76. Je moet perfect spelen om de Oostenrijkse organisatie te ontregelen. Filip Joos.

76' Gele kaart voor Pieter Gerkens van Antwerp tijdens tweede helft, minuut 76 Pieter Gerkens Antwerp

76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Antwerp, Cristian Benavente erin, Simen Juklerød eruit wissel Simen Juklerød Cristian Benavente

75' tweede helft, minuut 75. Schicht van Eggestein gaat maar net over. Schicht van Eggestein gaat maar net over

75' tweede helft, minuut 75. Dat Antwerp tegen een mannetje minder speelt, valt voorlopig niet op en dat is nooit een goed teken. LASK is op de counter vele malen gevaarlijker dan Antwerp.

73' tweede helft, minuut 73. Eggestein heeft de smaak te pakken na zijn doelpunt en trapt vol vertrouwen naar de verste kruising. Het leer zoeft maar een meter over.

72' tweede helft, minuut 72. De Antwerpse druk wordt opgevoerd. Refaelov wordt tussen de lijnen aangespeeld door Juklerod, maar krijgt zijn voorzet niet voorbij een bezoekend been.

70' tweede helft, minuut 70. LASK blijft hopen op countersucces. Gerkens is uitstekend mee teruggelopen en haalt er het schot van Goiginger uit.

69' tweede helft, minuut 69. LASK moet nog 25 minuten voort met 10 man. LASK moet nog 25 minuten voort met 10 man

69' Tweede gele kaart voor James Holland van LASK tijdens tweede helft, minuut 69 James Holland LASK

67' tweede helft, minuut 67. Rood voor Holland! Krijgt Antwerp een levenslijn toegegooid? Holland komt te laat bij Refaelov en pakt zijn tweede gele kaart. Antwerp mag nog een kwart wedstrijd tegen 10 spelen.

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij LASK, Thomas Goiginger erin, Andreas Gruber eruit wissel Andreas Gruber Thomas Goiginger

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Antwerp, Nana Ampomah erin, Birger Verstraete eruit wissel Birger Verstraete Nana Ampomah

64' tweede helft, minuut 64. Mbokani frommelt bijna in doel. Buta heeft bij zijn eerste actie bijna meteen een assist te pakken. Zijn voorzet wordt door Seck goed naar de grond gekopt, maar Schlager redt in twee tijden. Mbokani frommelt zich net te laat bij de bal.

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Antwerp, Aurélio Buta erin, Koji Miyoshi eruit wissel Koji Miyoshi Aurélio Buta

63' tweede helft, minuut 63. Mbokani frommelt bijna de gelijkmaker binnen. Mbokani frommelt bijna de gelijkmaker binnen

62' tweede helft, minuut 62. Leko grijpt in en wisselt Miyoshi voor Buta. Ook Ampomah staat klaar om in te vallen.

60' tweede helft, minuut 60. Dat Oostenrijkse voetbal, onderschat het maar niet. Filip Joos.

60' tweede helft, minuut 60.

59' tweede helft, minuut 59.

56' tweede helft, minuut 56. LASK slaat toe op de tegenaanval na de rust: 0-1. LASK slaat toe op de tegenaanval na de rust: 0-1

56' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 56 door Johannes Eggestein van LASK. 0, 1. goal Antwerp LASK einde 0 1

55' tweede helft, minuut 55. Bezoekers verdiend op voorsprong. LASK lanceert een snelle tegenaanval. De Laet laat zich pakken in de rug door Gruber, die Eggestein helemaal alleen ziet staan voor doel. De borstcontrole is uitstekend, waarna Eggestein in de hoek duwt: 0-1.

52' tweede helft, minuut 52. Verstraete wint sterk het duel van twee Oostenrijkers. Mbokani speelt in op Juklerod, die Haroun net niet kan bereiken voor doel.

50' tweede helft, minuut 50.

49' tweede helft, minuut 49. Antwerp start een pak beter aan de tweede helft dan aan de eerste. Leko heeft zijn mannen in de rust duidelijk wat aanvalslust bijgebracht.

47' tweede helft, minuut 47. Michori probeert het van erg ver, maar zijn afzwaaier gaat ruim naast. Butez hoeft niet in actie te komen.

46' tweede helft, minuut 46. We voetballen opnieuw op de Bosuil. Refaelov versiert meteen een hoekschop voor Antwerp.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Einde eerste helft. Antwerp haalt tegen LASK de rust met 0-0 op het bord en dat is een succesje. The Great Old werd 35 van de 45 eerste minuten tegen de eigen doelmond gedrukt. Pas in het slot van de eerste helft herstelde Antwerp het evenwicht.



45' eerste helft, minuut 45. Seck krijgt een hoekschop van Refaelov met een gelukje tot bij Gerkens, die vanuit een schuine hoek over knalt. Gerkens stond overigens buitenspel.

44' eerste helft, minuut 44. Gerkens mikt nipt over doel. Gerkens mikt nipt over doel

44' eerste helft, minuut 44. In het slot van de eerste helft krijgt Antwerp een vrije trap halfweg de speelhelft van LASK. Refaelov krult het leer op de knikker van Mbokani, maar die kopt naast.

41' eerste helft, minuut 41. Vervanging bij LASK, Johannes Eggestein erin, Marko Raguz eruit wissel Marko Raguz Johannes Eggestein

40' eerste helft, minuut 40. We naderen de rust. Als Antwerp die haalt zonder tegentreffer is dat een klein succesje.

40' Gele kaart voor Reinhold Ranftl van LASK tijdens eerste helft, minuut 40 Reinhold Ranftl LASK

39' eerste helft, minuut 39. Uit de herhaling blijkt dat Raguz de knie al eerder verdraaide. Ziet er niet goed uit voor de LASK-aanvaller.

38' eerste helft, minuut 38.

37' eerste helft, minuut 37. Raguz bezeert zich aan de knie na een onschuldig duel met Hongla. Het ziet ernaar uit dat Raguz de strijd zal moeten staken.

35' eerste helft, minuut 35. Butez komt heel alert zijn doel uit na een slechte deviatie van Hongla.

34' Gele kaart voor James Holland van LASK tijdens eerste helft, minuut 34 James Holland LASK

33' eerste helft, minuut 33. Verstraete trapt over. LASK moet het verschroeiende begintempo stilaan laten zakken en Antwerp komt daardoor beter in de match. Een voorzet van Refaelov wijkt af en valt pardoes voor de linker van Verstraete, die in één tijd over trapt.

31' eerste helft, minuut 31. Ook bij de bezoekers gaat er een op de bon. Holland verijdelt een snelle tegenprik door aan Refaelov te gaan hangen en krijgt geel.

29' eerste helft, minuut 29. We naderen het halfuur en Antwerp probeert voorzichtig wat aan de dominantie van LASK te doen. Haroun loopt tussen de lijnen, maar speelt slecht in op Miyoshi.

29' Gele kaart voor Birger Verstraete van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 29 Birger Verstraete Antwerp

28' eerste helft, minuut 28.

26' eerste helft, minuut 26. Het loopt voor geen meter bij Antwerp. Wanneer Verstraete een controle rateert, gaat hij wild in de tackle op Michori. Geel is meer dan terecht.

24' eerste helft, minuut 24. Balverlies van Haroun diep op de helft van LASK loopt gelukkig voor Antwerp goed af dankzij verdedigend werk van Verstraete.

22' eerste helft, minuut 22. Miyoshi moet meer verdedigen dan hem lief is. Met een sliding houdt hij Michori af op links.

20' eerste helft, minuut 20. Antwerp komt opnieuw goed weg: Raguz glijdt gelukkig net op tijd weg. Antwerp komt opnieuw goed weg: Raguz glijdt gelukkig net op tijd weg

19' eerste helft, minuut 19. LASK dicht bij het openingsdoelpunt. Balic kopt een voorzet aan de eerste paal door naar de tweede. Daar staat Raguz helemaal alleen, maar de 22-jarige spits van LASK glijdt weg en mikt zijn volley met een bots over.



18' eerste helft, minuut 18. Als José Mourinho deze wedstrijd op zijn tablet volgt, gelooft hij zijn ogen niet. Filip Joos.

17' eerste helft, minuut 17. Antwerp legt toch eens een combinatie op de mat. Miyoshi kiest op rechts voor een lage voorzet, maar stond al buitenspel. De voorzet was trouwens ondermaats.

16' eerste helft, minuut 16. Antwerp lijdt, Antwerp ziet af. Filip Joos.

16' eerste helft, minuut 16. Na een een-tweetje met Gruber is Balic opnieuw los in de Antwerpse zestien. Schuin voor Butez kiest hij voor een tik achteruit, maar daar vangt Haroun het leer op.

16' eerste helft, minuut 16.

14' eerste helft, minuut 14. Na een nieuwe bezoekende hoekschop lanceert Refaelov met een prima pass op Mbokani een Antwerpse tegenaanval. De Congolees probeert zich tussen twee bezoekers te wurmen, maar dat mislukt. The Great Old loert in eigen huis zowaar op de counter.

12' eerste helft, minuut 12. Een schot van Renner gaat via het achterwerk van Haroun in hoekschop. Het is voorlopig al LASK wat de klok slaat.

10' eerste helft, minuut 10. De Oostenrijkers staan goed te voetballen. Balic duikt de hoek in en probeert Seck opnieuw te passeren, maar deze keer lukt hem dat niet.

8' eerste helft, minuut 8. Antwerp is niet scherp aan de partij begonnen. Filip Joos.

7' eerste helft, minuut 7.

7' eerste helft, minuut 7. Mbokani komt nog niet in het stuk voor. Trauner houdt de spits van Antwerp voorlopig goed in bedwang.

6' eerste helft, minuut 6. Butez en Antwerp komen met de schrik vrij in de 4e minuut. Butez en Antwerp komen met de schrik vrij in de 4e minuut

3' eerste helft, minuut 3. Seck laat zich aftroeven. LASK begint sterk aan de partij. Seck wordt door Balic in de wind gezet en krijgt het leer tot bij Gruber, die hard op de vuisten van Butez knalt. Hongla werkt weg met een omhaal.

2' eerste helft, minuut 2. De bezoekers zetten de thuisploeg onder druk op de eigen helft. Antwerp krijgt niet veel tijd om in het ritme te komen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Er is afgetrapt in Antwerp - LASK. Zet The Great Old tegen de Oostenrijkers een nieuwe stap richting 1/16e finales van de Europa League?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:59 vooraf, 20 uur 59. Minuut stilte

20:58 vooraf, 20 uur 58. De spelers staan op het veld. De Oostenrijkers dragen een rouwband na de aanslagen van eerder deze week in Wenen. Scheidsrechter met dienst is Yevhen Aranovskiy, een Oekraïner. . De spelers staan op het veld. De Oostenrijkers dragen een rouwband na de aanslagen van eerder deze week in Wenen. Scheidsrechter met dienst is Yevhen Aranovskiy, een Oekraïner.

20:51 vooraf, 20 uur 51. De wedstrijden volgen elkaar in sneltempo op en kunnen beginnen wegen op de 'oudjes' van Antwerp, maar als je wint voel je altijd net wat minder fysieke kwaaltjes. Voetbalanalist Gert Verheyen in de Sporza-studio. De wedstrijden volgen elkaar in sneltempo op en kunnen beginnen wegen op de 'oudjes' van Antwerp, maar als je wint voel je altijd net wat minder fysieke kwaaltjes. Voetbalanalist Gert Verheyen in de Sporza-studio

20:19 vooraf, 20 uur 19. Oostenrijkse 11. Dominik Thalhammer, de coach van LASK, wisselt zijn basiself op twee posities. Grgic pakte vorige week rood tegen Loedogorets en wordt vervangen door Holland. Ook Renner komt in de ploeg, hij krijgt de voorkeur op Andrade. . Oostenrijkse 11 Dominik Thalhammer, de coach van LASK, wisselt zijn basiself op twee posities. Grgic pakte vorige week rood tegen Loedogorets en wordt vervangen door Holland. Ook Renner komt in de ploeg, hij krijgt de voorkeur op Andrade.

20:03 vooraf, 20 uur 03. Hongla rijtje achteruit. Antwerp-coach Ivan Leko kan achterin niet rekenen op Gelin, waardoor Hongla een rijtje achteruit moet schuiven. Haroun en Juklerod, die tegen Anderlecht (1-0 verlies) rust kregen, zijn er vanavond wel weer van bij de aftrap bij. . Hongla rijtje achteruit Antwerp-coach Ivan Leko kan achterin niet rekenen op Gelin, waardoor Hongla een rijtje achteruit moet schuiven. Haroun en Juklerod, die tegen Anderlecht (1-0 verlies) rust kregen, zijn er vanavond wel weer van bij de aftrap bij.

05-11-2020 05-11-2020.

20:13 vooraf, 20 uur 13. Antwerp gaat donderdag voor 9 op 9 in de Europa League. Antwerp gaat donderdag voor 9 op 9 in de Europa League

19:13 vooraf, 19 uur 13. "We willen minstens een punt". De match tussen Antwerp en LASK is donderdagavond te bekijken op Canvas en met livestream in onze app. "We gaan met vertrouwen het veld op. We kunnen hier winnen, dat weten we. We willen op z'n minst een punt pakken. We hebben de terugwedstrijd in Oostenrijk ook nog achter de hand", klinkt het bij de T1 van de bezoekers. . "We willen minstens een punt" De match tussen Antwerp en LASK is donderdagavond te bekijken op Canvas en met livestream in onze app. "We gaan met vertrouwen het veld op. We kunnen hier winnen, dat weten we. We willen op z'n minst een punt pakken. We hebben de terugwedstrijd in Oostenrijk ook nog achter de hand", klinkt het bij de T1 van de bezoekers.

19:12 vooraf, 19 uur 12. Het wordt een match tussen teams met dezelfde ideeën. We proberen beiden aanvallend spel op de mat te leggen, maar de manier waarop is toch verschillend. Beide ploegen hebben hun eigenheid. We hebben Antwerp goed geanalyseerd en denken oplossingen te hebben gevonden voor hun spel. Welke die oplossingen juist zijn? Daar ga ik hier niet op ingaan. LASK-coach Dominik Thalhammer. Het wordt een match tussen teams met dezelfde ideeën. We proberen beiden aanvallend spel op de mat te leggen, maar de manier waarop is toch verschillend. Beide ploegen hebben hun eigenheid. We hebben Antwerp goed geanalyseerd en denken oplossingen te hebben gevonden voor hun spel. Welke die oplossingen juist zijn? Daar ga ik hier niet op ingaan. LASK-coach Dominik Thalhammer

13:37 - Vooraf Vooraf, 13 uur 37

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Ritchie De Laet, Abdoulaye Seck, Martin Hongla, Simen Juklerød, Pieter Gerkens, Faris Haroun, Birger Verstraete, Koji Miyoshi, Dieumerci Mbokani, Lior Refaelov Opstelling Antwerp Lior Refaelov, Dieumerci Mbokani, Koji Miyoshi, Birger Verstraete, Faris Haroun, Pieter Gerkens, Simen Juklerød, Martin Hongla, Abdoulaye Seck, Ritchie De Laet, Jean Butez

Opstelling LASK. Alexander Schlager, Petar Filipovic, Philipp Wiesinger, Gernot Trauner, Reinhold Ranftl, James Holland, Peter Michorl, Rene Renner, Andreas Gruber, Marko Raguz, Husein Balic Opstelling LASK Husein Balic, Marko Raguz, Andreas Gruber, Rene Renner, Peter Michorl, James Holland, Reinhold Ranftl, Gernot Trauner, Philipp Wiesinger, Petar Filipovic, Alexander Schlager