Antwerp krijgt 10 Oostenrijkers dit keer wel op de knieën

Antwerp heeft een uitstekende zaak gedaan in groep J. Het nam in Oostenrijk revanche op LASK Linz. Refaelov en Gerkens zorgden voor de doelpunten. Dankzij de zege doet Antwerp weer helemaal mee voor Europese overwintering. Het staat (voorlopig) zelfs aan de leiding in de groep.

LASK – Antwerp in een notendop:

: Pieter Gerkens scoorde, maar speelde ook gewoon een erg nuttige partij voor Antwerp. Hij liep voortdurend vrij tussen de lijnen en trok zo telkens een Oostenrijks mannetje uit positie. Opvallend: Net als in de heenwedstrijd in Antwerpen kreeg een speler van LASK vroeg in de tweede helft rood. Toen kon The Great Old daar niet van profiteren, maar vanavond strafte Refaelov de uitsluiting van Trauner onmiddellijk af.

Evenwichtige eerste helft met beste kansen voor Antwerp

Antwerp ging van bij de aftrap op zoek naar sportieve revanche voor de met 0-1 verloren thuiswedstrijd tegen LASK. Dat moest ook wel, want door die nederlaag speelde The Great Old een riante uitgangspositie in groep J kwijt en moest het al bijna gaan winnen in Oostenrijk om de kansen op kwalificatie voor de volgende ronde gaaf te houden.

Al in de openingsminuten trof Juklerod de deklat, zij het met een gelukje na een mislukte voorzet. Wat later had Refaelov een van zijn kenmerkende splijtende openingen in petto, maar Gerkens’ puntertje deed het leer net niet genoeg van richting veranderen om LASK-doelman Schlager van de wijs te brengen.

De thuisploeg herstelde gaandeweg het evenwicht, maar behalve een vrije trap van Michorl op de vuisten van Butez en een mislukt schot van Ranftl na een gruwelijke weggever van diezelfde Butez kwam LASK niet. Het was De Laet die aan de overzijde nog het dichtst bij een doelpunt kwam, maar de ervaren linksback van Antwerp mikte zijn kopbal centimeters naast.

Dubbele mokerslag voor LASK na rood voor Trauner

De tweede helft was nog geen vijf minuten ver of de geïnfiltreerde De Laet dwong Trauner tot een overtreding op de rand van de zestien. Trauner was bovendien de laatste man en dus stuurde scheidsrechter Rumsas de aanvoerder van LASK genadeloos van het veld. Refaelov kende al even weinig genade en opende met een afgeweken schot de score op de vrije trap die volgde.

Een droomscenario, zo leek het althans, maar Antwerp vergat door te duwen en koos ervoor om de voorsprong te verdedigen in plaats van verder uit te bouwen. Niet de beste keuze, want LASK kwam een paar keer dicht bij het spreekwoordelijke deksel op de neus. Gelukkig voor Antwerp liet onder anderen Ranftl een uitstekende schietkans onbenut.

Refaelov scoort met afgeweken vrije trap de 0-1, na rode kaart voor LASK

Ingevallen Lukaku bewijst zijn waarde

Diep in de tweede helft viel dan toch de bevrijdende 0-2. Lukaku, pas ingevallen, nam de bal over van Refaelov en schilderde met zijn eerste baltoets het leer mooi op de knikker van Gerkens, die staalhard binnenkopte. Het sneed de Oostenrijkers de benen af, want zelfs met 5 minuten extra tijd werd niets meer gedaan. Antwerp heeft dankzij de 0-2-overwinning opnieuw drie punten bonus op LASK in groep J. Bovendien is het onderlinge resultaat nu ook in het voordeel van Antwerp, wat zou kunnen doorwegen in de eindafrekening voor kwalificatie voor de volgende ronde. Missie meer dan geslaagd voor Leko en co.



Invaller Lukaku schildert een bal perfect op het hoofd van Gerkens: 0-2

Reacties na de Antwerpse zege:

Pieter Gerkens : “Ik denk dat we verdiend winnen hier. We wisten dat het heel moeilijk ging worden, naar het beeld van de vorige wedstrijd. Er waren kansen aan beide kansen, maar zeker na die rode kaart hebben we met momenten goed de weg naar doel gevonden. 0-1 bleef natuurlijk een riskante uitgangspositie, dus hebben we in eerste instantie geprobeerd om die 0 te houden en daarna de geruststellende tweede te scoren en dat is ons gelukt. Dat we in het onderlinge resultaat de betere zijn van LASK is levensbelangrijk met het oog op Europees overwinteren. Bij mijn doelpunt kwam ik goed voor mijn mannetje en daarmee was het moeilijkste al gedaan. De bal van Jordan (Lukaku, nvdr.) was perfect.”

: “Ik ben blij dat ik de openingsgoal kon maken en nadien ook betrokken was in het tweede doelpunt. Naar mijn gevoel hebben we volgende week genoeg aan 1 punt, maar we gaan daar natuurlijk ook vol voor de overwinning. We zijn aan het groeien en moeten nu ook in de competitie punten gaan pakken. Afgeweken of niet, ik denk dat mijn bal sowieso binnen het kader ging en dat het dus een doelpunt van mij was.” Ivan Leko: “Wat het verschil was met drie weken geleden? Moeilijk te zeggen, voor mij was het een gelijkaardige wedstrijd, maar vandaag hadden we andere profielen op het veld staan en kozen we voor extra middenvelders. Het liep al goed in de eerste helft, maar de wedstrijd opende pas echt door de rode kaart. Je hebt geluk nodig om te kunnen winnen en vandaag was het geluk aan onze kant. Tegen goede teams is het niet altijd makkelijker om tegen een mannetje minder te spelen. We wilden absoluut die tweede goal scoren, maar ook vermijden dat we een tegendoelpunt slikten. Uiteindelijk viel alles in de plooi en doen we een belangrijke zaak. Niet alleen voor ons, maar voor het Belgische voetbal in het algemeen. We mogen trots zijn op onze prestatie vanavond. We gaan genieten van dit resultaat en niet te ver op de zaken vooruit lopen. We moeten nog niet over Europees overwinteren spreken."



Leko: "Het geluk was vandaag aan onze zijde"

Gerkens: "Doen een hele goeie zaak met het oog op overwinteren"

Refaelov: "We wisten hoe belangrijk deze match zou zijn voor de rest van de competitie"