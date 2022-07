Kijk vanaf 11.50 uur naar Wout van Aert die in het geel in België start, Daniel Oss verlaat Tour

clock 09:01 09 uur 01. De Tour is de graal van het wielrennen. Omdat we goed en professioneel gewerkt hebben in 2019, komen ze terug. Burgemeester Laurent Devin van Binche. De Tour is de graal van het wielrennen. Omdat we goed en professioneel gewerkt hebben in 2019, komen ze terug. Burgemeester Laurent Devin van Binche

clock 07:25 07 uur 25.

clock 07:25 07 uur 25.

clock 07:24 07 uur 24. Tour Klassementsman Jack Haig, Michael Gogl en Daniel Oss zijn eerste opgevers in de Tour

clock 07:12 07 uur 12. Wint Belgische puncher vandaag? De rit van vandaag is er eentje voor punchers. De omloop gaat heel de tijd op en neer, op een 40-tal km na. We krijgen een colletje van 3e categorie (na 87 km), eentje van 4e (na 162,2 km) en nog eentje van 3e (op 6 km van de streep). Die Côte de Pulventeux is maar 800 meter lang, maar gaat wel gemiddeld 12,3 procent omhoog. En dan moet de finish nog komen: die ligt op een niet-gecatalogeerde puist. De Côte des Religieuses is 1,6 km lang aan gemiddeld 5,8 procent. Het lijkt een rit voor Van Aert, maar hoe is de man in het geel hersteld van zijn val en inspanningen gisteren? . Wint Belgische puncher vandaag? De rit van vandaag is er eentje voor punchers. De omloop gaat heel de tijd op en neer, op een 40-tal km na. We krijgen een colletje van 3e categorie (na 87 km), eentje van 4e (na 162,2 km) en nog eentje van 3e (op 6 km van de streep).



Die Côte de Pulventeux is maar 800 meter lang, maar gaat wel gemiddeld 12,3 procent omhoog.



En dan moet de finish nog komen: die ligt op een niet-gecatalogeerde puist. De Côte des Religieuses is 1,6 km lang aan gemiddeld 5,8 procent.



Het lijkt een rit voor Van Aert, maar hoe is de man in het geel hersteld van zijn val en inspanningen gisteren?

clock 06:57 06 uur 57. Live op Sporza, rit integraal op tv en stream. U kunt de 6e rit volgen op deze pagina met tekstupdates, vanaf 11.50 uur begint de uitzending op Eén. We brengen de rit integraal in beeld. De officieuze start is om 12.05 uur, officieel beginnen de renners er om 12.15 uur aan. De aankomst wordt om 17.15 uur in Longwy verwacht. Om 12.55 uur gaan we naar Canvas om ruimte te maken voor het Journaal op Eén, vanaf 13.30 uur keren we terug naar Eén. Het tv-commentaar is van Renaat Schotte en José De Cauwer. Ook op Radio 1 hoeft u niks te missen van de Tour: vanaf 13 uur zorgen Christophe Vandegoor en Sven Nys voor de deskundige commentaar. . Live op Sporza, rit integraal op tv en stream U kunt de 6e rit volgen op deze pagina met tekstupdates, vanaf 11.50 uur begint de uitzending op Eén. We brengen de rit integraal in beeld. De officieuze start is om 12.05 uur, officieel beginnen de renners er om 12.15 uur aan. De aankomst wordt om 17.15 uur in Longwy verwacht.



Om 12.55 uur gaan we naar Canvas om ruimte te maken voor het Journaal op Eén, vanaf 13.30 uur keren we terug naar Eén. Het tv-commentaar is van Renaat Schotte en José De Cauwer.



Ook op Radio 1 hoeft u niks te missen van de Tour: vanaf 13 uur zorgen Christophe Vandegoor en Sven Nys voor de deskundige commentaar.

clock 06:56 06 uur 56.

clock 06:46 06 uur 46. Tour De Tour vertrekt in België vandaag: waar kan je de Ronde van Frankrijk bezoeken?