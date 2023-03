Ronde van Vlaanderen: de winnaar van 4 jaar geleden moet passen

clock 11:12

11 uur 12. Girmay wordt zondag 23. Biniam Girmay schreef in 2022 als eerste Afrikaan met Gent-Wevelgem een wielerklassieker op zijn naam. Het jaar van de bevestiging lukt voorlopig niet echt. Zondag kan hij zichzelf een fantastisch 23e verjaardagscadeau bezorgen. "Ik zit nog altijd in de leerfase", zegt de Eritreeër van Intermarché-Circus-Wanty, die zijn Ronde-debuut maakt. "Ik hou van de kasseien, die zo typisch zijn in de Vlaamse koersen, ook al ben ik die niet gewoon. In mijn thuisland hebben we die kasseizones niet in de koersen. Het geeft een apart gevoel. Het weer is hier ook heel anders dan in Eritrea." "Zondag in Gent-Wevelgem regende het de hele dag en was het onnoemelijk koud. Ik verlies dan een pak van mijn mogelijkheden, ook al omdat ik vergat te eten. Elke dag leer ik bij." .