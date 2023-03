Van Aert met ijzersterk team in E3 Saxo Classic, Pogacar weer met Wellens

clock 11:26 11 uur 26. Van Aert met ijzersterke ploeg. Titelverdediger Wout van Aert komt opnieuw aan de start met zijn Franse kompaan Christophe Laporte. Vorig reed het duo naar 1 en 2 in Harelbeke. Ook Kuurne-winnaar Tiesj Benoot (9e in 2022) is weer van de partij. Voorts stelt Jumbo-Visma ook Omloop-man Dylan van Baarle op. Affini, Van Hooydonck en Van der Sande mogen zich leegrijden voor hun kompanen. . Van Aert met ijzersterke ploeg Titelverdediger Wout van Aert komt opnieuw aan de start met zijn Franse kompaan Christophe Laporte. Vorig reed het duo naar 1 en 2 in Harelbeke.

Ook Kuurne-winnaar Tiesj Benoot (9e in 2022) is weer van de partij.

Voorts stelt Jumbo-Visma ook Omloop-man Dylan van Baarle op. Affini, Van Hooydonck en Van der Sande mogen zich leegrijden voor hun kompanen.

clock 11:18 11 uur 18. Van der Poel weer met Kragh Andersen. Mathieu van der Poel vormt opnieuw een sterk duo met zijn nieuwe kompaan Soren Kragh Andersen. Zaterdag in Milaan-Sanremo speelde de Deen de uitstekende ploegmaat van de Nederlandse winnaar. Naast Kragh Andersen kan Van der Poel vrijdag ook rekenen op Quinten Hermans, Dries De Bondt, Silvan Dillier, Robert Stannard en Tobias Bayer. De Panne-winnaar Jasper Philipsen komt zondag weer in actie in Gent-Wevelgem.

Naast Kragh Andersen kan Van der Poel vrijdag ook rekenen op Quinten Hermans, Dries De Bondt, Silvan Dillier, Robert Stannard en Tobias Bayer.

De Panne-winnaar Jasper Philipsen komt zondag weer in actie in Gent-Wevelgem.

clock 11:15 11 uur 15. Pogacar met Wellens en Trentin. Tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar rijdt voor het eerst de E3, net als zijn UAE-ploegmaat Tim Wellens. De debutanten kunnen op E3-connaisseur Matteo Trentin rekenen. De Italiaan komt voor de 8e keer aan de start. Bij zijn debuut in 2015 finishte Trentin meteen op het podium. Hij werd 3e, na ploegmaat Stybar en winnaar Thomas.

De debutanten kunnen op E3-connaisseur Matteo Trentin rekenen. De Italiaan komt voor de 8e keer aan de start.

Bij zijn debuut in 2015 finishte Trentin meteen op het podium. Hij werd 3e, na ploegmaat Stybar en winnaar Thomas.

clock 18:04 18 uur 04. Ben Turner maakt na maand al comeback. Ineos heeft zijn ploeg bekendgemaakt voor de E3 Saxo Classic van vrijdag en met Ben Turner duikt er een opvallende naam op. Nog geen maand geleden brak de Brit in de Omloop Het Nieuwsblad zijn elleboog, waarna hij zich nog verontschuldigde bij de vele Wielermanager-spelers die hem in hun team hadden opgenomen. Met ook nog Filippo Ganna (2e in Milaan-Sanremo), Michal Kwiatkowski (winnaar van de E3 in 2016), Jonathan Narvaez (6e vorig jaar) en toptalent Joshua Tarling vaardigt Ineos een ijzersterk zevental af. Tom Pidcock had de E3 sowieso niet op zijn programma staan.



Met ook nog Filippo Ganna (2e in Milaan-Sanremo), Michal Kwiatkowski (winnaar van de E3 in 2016), Jonathan Narvaez (6e vorig jaar) en toptalent Joshua Tarling vaardigt Ineos een ijzersterk zevental af. Tom Pidcock had de E3 sowieso niet op zijn programma staan.