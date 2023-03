Mathieu van der Poel is niet ontgoocheld: "Ik word liever vandaag geklopt dan volgende week"

"Alleen op de Tiegemberg moesten we lachen. Daar lag een premie en Van Aert pakte die. De rest was niet echt op de hoogte."

Wat vond hij van de sprint? "Die was niet zo heel lang door de meewind. Het beste was er gewoon af op het einde. Ik word liever vandaag geklopt dan volgende week."

"Ik voelde me vrij goed vandaag, al was ik misschien iets te gretig onderweg. Maar ik wilde een lange en harde finale om me klaar te stomen voor de Ronde volgende week. Dat is zeker gelukt."

Tadej Pogacar (3e): "Foutje zoals voor Taaienberg zal ik in de Ronde niet maken"

"Het was een leuke wedstrijd. Ik voelde me goed en ben blij met het resultaat", glimlachte Tadej Pogacar na zijn derde plaats.

Eventjes zag het er niet goed uit voor Pogacar. Zo was hij niet bij de les bij de aanval van Van der Poel op de Taaienberg. "Ik rij deze wedstrijden niet zo vaak, dus ik moet er nog wat aan wennen. Het was hectisch en ik zat net iets te ver. Daar heb ik wat energie verspild, maar die fouten ga ik in de Ronde niet maken."

"De Kwaremont is de klim die me het beste ligt. Daar kan ik altijd iets proberen, maar Van der Poel en Van Aert los je niet zomaar."

"Het was leuk om met Van der Poel en Van Aert op pad te zijn, maar het was nog leuker geweest als ik nog wat meer punch had gehad op het einde. Ik heb twee keer proberen aan te vallen, maar ze verwachten dat ook van mij dus ze hadden altijd snel mijn wiel weer. Hopelijk is dat komende zondag anders."

Nu gaat Pogacar terug naar huis. "Daar ga ik nog een beetje trainen, maar de vorm is goed dus ik heb niet veel werk meer te doen. Vrijdag kom ik dan nog eens terug voor een verkenning. En dan is het rusten en racen."