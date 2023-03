Wout van Aert verklaart zijn "moet just niks"-statement: "Heb soms een scherp kantje"

Zonder zonnebril hadden we het vuur in zijn ogen kunnen zien. Wout van Aert keek na zijn zege recht in de camera en gaf iedereen lik op stuk: "Ik moet just niks", schreeuwde hij naar iedereen die het moest horen. Gevolgd door een duimpje en een glimlach. Bekijk de opvallende beelden hieronder.