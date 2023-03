Van Aert: "Of dit het mooiste E3-podium ooit is? Ja, want ik sta in het midden"

Onderweg was het een ander verhaal. Zo leek Van Aert even te moeten passen op de Oude Kwaremont. "Ik zat echt op de limiet. Ik moest al eens passen op het steile stuk. Maar op het vlakke stuk keken Van der Poel en Pogacar een beetje naar elkaar en ik zette alles op alles. Boven kreeg ik het weer even lastig, maar ik wist dat dat voor mij de moeilijkste passage zou zijn om erbij te blijven. Daarna heb ik me volop geconcentreerd op die sprint."

En zo won Van Aert dus een sprint tegen Mathieu van der Poel. Zaten die vorige duels, zoals op het afgelopen WK veldrijden en in de Ronde van Vlaanderen, in zijn hoofd? "Ik heb er af en toe al een korte sprint van gemaakt en dat was niet in mijn voordeel. Ik zie er misschien een dommerik uit, maar ik probeer altijd bij te leren, Renaat", glimlachte hij.

"In de sprint was ik de sterkste", zei Wout van Aert meteen na de race. "We gingen bijna gelijktijdig aan en ik voelde snel dat ik de bovenhand had, maar het was wel nog ver."

Het is de eerste zege van het jaar voor Van Aert. Hoe belangrijk is dit voor hem? "Toch wel belangrijk want ik win graag. De afgelopen weken waren niet altijd makkelijk of niet altijd zoals ik gewoon ben. Dus het doet wel deugd."



Is dit het mooiste podium ooit in de E3? "Ja, want ik sta in het midden", knipoogt Van Aert.



Wat betekent dit voor de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld? "Ik moet die winnen blijkbaar, dus ik zal dat maar proberen dan."



"Vandaag was de situatie met de ploeg niet echt zoals we gehoopt hadden. We konden onze sterkte niet ten volle benutten. Maar ik kan het ook man tegen man halen. Dat onthoud ik."



En tot slot wou Renaat Schotte nog weten of er een grote zetel zou staan aan het podium? "Ik hoop het want het was toch ongemakkelijk", lachte Van Aert nog eens met de foto die viraal ging na Milaan-Sanremo.