Thorsteinsson en VAR spelen hoofdrol in bitsige zege van OHL op bezoek bij Mechelen

Marc Brys (trainer OHL): "We hebben gedaan wat we moesten doen: hen verrassen op de snelle omschakeling. Met de gemiste penalty erbij was het 0-3. Dan is het niet aan ons om het spel te blijven maken. Na de aansluitingstreffer na 30 seconden gaven we weinig weg. We hebben KV Mechelen goed gesteriliseerd."

En dan was er nog het VAR-moment in de tweede helft: "Er wordt ons ook nog een doelpunt onterecht afgekeurd. Ik denk voor de positie van Joren Dom. Maar ik denk dat hij weinig invloed heeft op het doelpunt."