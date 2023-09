Steven Defour is niet te spreken over wedstrijdleiding: "Wij blijven met een kutgevoel achter"

Bitsig, dat was het zeker. OH Leuven en KV Mechelen vochten heel wat stevige duels uit. Die werden te vaak in het voordeel van de bezoekers gefloten, vindt Steven Defour.

"Ik denk dat Nathan Verboomen niet goed gefloten heeft vandaag", zegt de trainer dan ook prompt na de wedstrijd. "Dat heb ik hem ook gezegd en ik hoop dat hij eruit leert."

Ook het feit dat een schot van Foulon net voor of over (?) de lijn wordt gekeerd door Leuven, zit Defour dwars.

"Of die bal al dan niet over de lijn is, is eigenlijk geen vraag als er doellijntechnologie is. Maar daar wil de Pro League niet in investeren."

De coach voelt zich zo bestolen van de 1-1 in de eerste helft.