Dubbele penaltymisser van Vincent Janssen breekt matig Antwerp zuur op tegen RWDM

Antwerp is er niet in geslaagd de Champions League-pandoering in Barcelona van zich af te schudden tegen RWDM. Sterker nog: topscorer Vincent Janssen liep een penaltytrauma op. De Nederlander stuitte twee keer op doelman Defourny. The Great Old toonde zich voorts – zeker in de eerste helft – te mak om de bezoekers te ontwrichten, met een brilscore en een week om snel te vergeten tot gevolg.